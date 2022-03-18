Türkiye'den Rusya-Ukrayna savaşı için kritik hamle! Ukrayna ile flaş görüşme
Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşında barışın sağlanması için yoğun diplomasi trafiğine devam ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile telefon görüşmesi yaptı.
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