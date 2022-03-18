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Türkiye'den Rusya-Ukrayna savaşı için kritik hamle! Ukrayna ile flaş görüşme

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.03.2022
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Türkiye’den Rusya-Ukrayna savaşı için kritik hamle! Ukrayna ile flaş görüşme

Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşında barışın sağlanması için yoğun diplomasi trafiğine devam ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile telefon görüşmesi yaptı.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, Çavuşoğlu ve Kuleba'nın görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmeleri ele aldığı bildirildi.

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