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Son dakika: PKK'dan kaçan örgüt üyesi teslim oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.03.2022
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Son dakika: PKK’dan kaçan örgüt üyesi teslim oldu

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı'nca, ikna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan 1 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğu açıklandı.

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