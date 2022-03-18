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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüştü

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Giriş Tarihi: 18.03.2022 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022
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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed bin Abdulrahman Al Sani ile telefonda görüştü.

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