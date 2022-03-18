Kan kardeşiniz bir ülke olarak tebrik ederiz! Güney Kore Başbakanı Kim Boo-Kyum’dan 1915 Çanakkale Köprüsü açılışında önemli açıklamalar

Güney Kore Başbakanı Kim Boo-Kyum, "1915 Çanakkale Köprüsü, Türkiye ekonomisinin ana arteri olarak insan ve yük taşımacılığının artmasına büyük katkı sağlayacaktır. Türkiye, bu köprü vesilesiyle Avrupa ve Orta Doğu ile Kuzey Avrupa ve Orta Asya'yı birbirine bağlayan uluslararası lojistik merkezi olarak daha da gelişecektir." dedi.

KAN KARDEŞİNİZ KORE ADINA TEBRİK EDERİZ

Kim, "Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış törenine katıldı ve burada konuşma gerçekleştirdi.

Bu tarihi açılışa davet edildiği için teşekkür eden Kim, "Kan kardeşiniz bir ülke olan Kore hükümeti adına tekrar tebriklerimi sunmak istiyorum." dedi.