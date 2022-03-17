Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan Ukrayna açıklaması: Ateşkes şart! Montrö Sözleşmesi mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Olağanüstü Toplantısı sonrasında gazetecilerle bir araya geldi, soruları yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin, Ukrayna'daki gelişmelere yönelik faaliyetlerini son derece tutarlı ve prensiplere bağlı şekilde sürdürdüğünü söyleyen Akar, Türkiye'nin hem Rusya hem de Ukrayna ile iyi ilişkileri olduğunu hatırlattı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmelere değinen Akar, "Sayın Cumhurbaşkanımız hem Sayın Zelenskiy hem de Sayın Putin ile görüşmek suretiyle aradaki problemlerin herhangi bir çatışmaya varmadan çözülmesi için büyük bir gayret sarf etti." diye konuştu.

Ukrayna'da yaşananların bölgenin güvenliği konusunda köklü değişikliğe neden olduğunu dile getiren Akar, "NATO olarak caydırıcılığın ve savunmanın muhafazası, elimizdeki imkan ve kabiliyetlerin sürdürülebilmesi için kısa, orta ve uzun vadede neler yapmamız gerektiğini çok iyi düşünmemiz lazım. Bunların cevabı hem ikili hem de genel görüşmelerde bütün ülkeler ve NATO tarafından aranıyor." değerlendirmesini yaptı.