Bakan Akar, Fransa Savunma Bakanı Parly ile görüştü

Bakan Akar, bu kapsamda Fransa Savunma Bakanı Parly ile bir araya geldi.

Ukrayna bağlamındaki gelişmeler başta olmak üzere, ikili, bölgesel, savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede Bakan Akar, savunma sanayii alanındaki kısıtlamaların kaldırılması ve askeri eğitim iş birliği faaliyetlerinin artırılmasının önemini vurguladı.