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Bakan Akar, Fransa Savunma Bakanı Parly ile görüştü

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Giriş Tarihi: 16.03.2022 Güncelleme Tarihi: 16.03.2022
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Bakan Akar, Fransa Savunma Bakanı Parly ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile bir araya geldi. Ukrayna bağlamındaki gelişmeler başta olmak üzere, ikili, bölgesel, savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede Bakan Akar, savunma sanayii alanındaki kısıtlamaların kaldırılması ve askeri eğitim iş birliği faaliyetlerinin artırılmasının önemini vurguladı.

Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Olağanüstü Toplantısı için geldiği NATO Karargahı'nda ikili görüşmelerini sürdürüyor.

Bakan Akar, bu kapsamda Fransa Savunma Bakanı Parly ile bir araya geldi.

Ukrayna bağlamındaki gelişmeler başta olmak üzere, ikili, bölgesel, savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede Bakan Akar, savunma sanayii alanındaki kısıtlamaların kaldırılması ve askeri eğitim iş birliği faaliyetlerinin artırılmasının önemini vurguladı.

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