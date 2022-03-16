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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'nde önemli açıklamalar

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Giriş Tarihi: 16.03.2022 Güncelleme Tarihi: 16.03.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni’nde önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Şayet bugün ayyıldızlı bayrağımız nazlı nazlı dalgalanıyorsa şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesindedir." ifadelerine yer verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından derlenenler;

Bu tören vesilesiyle sizlerele birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet siz yakınlarına başsağlığı diliyorum.
Bugün burada 26 hak sahiplerine madalyalarını takdim ediyoruz. Ülkemiz genelinde 376 şehit yakını ve gazimize Devlet Övünç madalyasını tevcih etmiş oluyoruz.

Milletçe çok iyi biliyoruz ki şehitlerimizin ve gazilerimi,zin üzerimizdeki haklarını ödeyemeyiz. Şayet bugün ayyıldızlı bayrağımız nazlı nazlı dalgalanıyorsa şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesindedir.

Gazilerimiz için de çok büyük müjdeler vardır. İnancımıza göre şehitlik ve gazilik herkese nasip olmayan büyük bir şeref payesidir. Şehit yakını olmanın vakarını layıkıyla taşıyan her bir kardeşimi tebrik ediyorum. Şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmayı devlet olarak en öncelikli görevlerimiz arasında görüyoruz. Tazminattan maaşa kadar şehit yakınlarına ve gazilerimize tanınan pek çok imkan bulunuyor. Devletimiz iyi ve kötü günlerinizde her daim yanınızdadır. Son 20 yıldır olduğu gibi gelecekte de sizleri en iyi, en mükemmel şartlarla buluşturmaya devam edeceğiz.

Türkiye 40 yıldır terör belası ile mücadele halindedir. Emniyet mensuplarımızdan sivil vatandaşlarımıza kadar her kesimden binlerce canımızı şehit verdik.

Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR!

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