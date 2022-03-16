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Bu hafta İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul kar yağışı ne zaman, saat kaçta? Meteoroloji 5 günlük hava durumu!

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.03.2022 Güncelleme Tarihi: 16.03.2022
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Bu hafta İstanbul’a kar yağacak mı? İstanbul kar yağışı ne zaman, saat kaçta? Meteoroloji 5 günlük hava durumu!

İstanbul kar yağışı ne zaman? Ocak ayında İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrası yaz mevsimi beklenirken, mart ayında görülen yoğun kar yağışı sonrası kent beyaza büründü. Soğuk havaların devam ettiği İstanbul'da yeniden kar yağacağına yönelik açıklamalar gelmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından detaylar açıklandı. Peki, bu hafta İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul kar yağışı ne zaman, saat kaçta? İşte Meteoroloji 5 günlük hava durumu...

Bu hafta İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük İstanbul hava durumu raporu açıklandı. İstanbul'da bu ay etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Soğuk havaların etkisini sürdürdüğü Megakent'te yeniden bir kar yağışı olacağı açıklandı. Peki, bu hafta İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul kar yağışı ne zaman, saat kaçta? İşte Meteoroloji 5 günlük hava durumu...

İSTANBUL KAR YAĞIŞI NE ZAMAN?

Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu raporuna göre, İstanbul'da bu hafta kar yağışı bekleniyor. İşte İstanbul'a kar yağışının olacağı tarih ve 5 günlük hava durumu raporu:

18 Mart Cuma gününden itibaren il genelinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağışlar görülecek. Kar yağışlarının önümüzdeki hafta başına kadar aralıklarla yer yer kuvvetli kar sağanakları şeklinde etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Cuma gününden itibaren hissedilir derecede düşerek bir haftalık periyotta mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA GELİYOR!

Ülkemizin 17 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Perşembe günü genellikle yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde başlayacak yağışların 18 Mart 2022 Cuma gününden itibaren güney kesimler hariç yurt genelinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Yağışların, Marmara Bölgesi, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Önümüzdeki hafta ortasından itibaren yeni bir soğuk ve yağışlı havanın yurt genelinde etkili olacağı değerlendirilmektedir.

Rüzgarın, batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının önümüzdeki bir haftalık periyotta mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Vatandaşlarımızın ve yetkililerin Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı güncel hava tahmin ve uyarı raporlarını takip etmeleri önem arz etmektedir.

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

17 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren aralıklarla kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Cuma gününden itibaren hissedilir derecede düşerek bir haftalık periyotta mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

Havanın genellikle parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

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