Bu hafta İstanbul’a kar yağacak mı? İstanbul kar yağışı ne zaman, saat kaçta? Meteoroloji 5 günlük hava durumu!

Bu hafta İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük İstanbul hava durumu raporu açıklandı. İstanbul'da bu ay etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Soğuk havaların etkisini sürdürdüğü Megakent'te yeniden bir kar yağışı olacağı açıklandı. Peki, bu hafta İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul kar yağışı ne zaman, saat kaçta? İşte Meteoroloji 5 günlük hava durumu...

İSTANBUL KAR YAĞIŞI NE ZAMAN?

Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu raporuna göre, İstanbul'da bu hafta kar yağışı bekleniyor. İşte İstanbul'a kar yağışının olacağı tarih ve 5 günlük hava durumu raporu: