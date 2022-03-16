İstanbul'da cuma günü okullar tatil olacak mı? 18 Mart Cuma İstanbul'da okullar tatil mi? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya...
İstanbul'da cuma günü okullar tatil olacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından cuma günü İstanbul'da yeniden kar yağışı olacağı konusunda uyarılar geldi. Açıklama sonrasında veli ve öğrenciler okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. İşte, İstanbul'da cuma günü okullar tatil olacak mı? 18 Mart Cuma İstanbul'da okullar tatil mi? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya...
İstanbul'da cuma günü okullar tatil olacak mı? 18 Mart Cuma İstanbul'da okullar tatil mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı 5 günlük hava durumu raporu dikkat çekti. İstanbul'a ne zaman kar yağacağı belli oldu. Anadolu'da başlayacak olan soğuk hava yerini kara bırakacak. Açıklama sonrasında okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. İşte, İstanbul'da cuma günü okullar tatil olacak mı? 18 Mart Cuma İstanbul'da okullar tatil mi? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya...
Geçtiğimiz hafta eğitim-öğretim ve kamu çalışanlarına izin verdirten Aybar kar fırtınasının ardından İstanbul yeniden listeye girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü başta İstanbul olmak üzere birçok il için peş peşe kar uyarısı yaptı. Perşembe günü Marmara'da başlayacak olan sağanak yağmur cuma günü yerini kar yağışına bırakacak.
KAR İSTANBUL'A GERİ DÖNÜYOR
Meteoroloji uzmanları yaptıkları açıklamada, "Çarşamba akşamı yağmur var. Sıcaklıklar perşembe 8 dereceye yükselecek ancak Cuma tekrar düşüyor" ifadelerine yer verdi.
Prof. Dr. Şen kar yağışının Anadolu'nun ardından yeniden İstanbul'a döneceğini dile getirdi. Şen yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye yeni bir soğuk hava geliyor. Perşembe akşamı Marmara'ya yağmur yapacak Anadolu'ya kar. Cuma cumartesi Marmara "İstanbul dahil" karla karışık yağmur ve kar ihtimali var" şeklinde konuştu.
İSTANBUL'DA CUMA GÜNÜ OKULLAR TATİL OLACAK MI?
İstanbul'da okulların tatil olacağına yönelik henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
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