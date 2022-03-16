İstanbul'da cuma günü okullar tatil olacak mı? 18 Mart Cuma İstanbul'da okullar tatil mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı 5 günlük hava durumu raporu dikkat çekti. İstanbul'a ne zaman kar yağacağı belli oldu. Anadolu'da başlayacak olan soğuk hava yerini kara bırakacak. Açıklama sonrasında okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. İşte, İstanbul'da cuma günü okullar tatil olacak mı? 18 Mart Cuma İstanbul'da okullar tatil mi? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya...