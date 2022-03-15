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Son dakika | FETÖ mensuplarına kaçış izni yok! Hepsi yakayı ele verdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.03.2022 Güncelleme Tarihi: 15.03.2022
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Son dakika | FETÖ mensuplarına kaçış izni yok! Hepsi yakayı ele verdi

Son dakikla haberi... Milli Savunma Bakanlığı yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ mensuplarına göz açtırmıyor. Yapılan açıklamada "Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan beşinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerini kullandı.

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