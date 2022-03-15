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İstanbul'a kar yeniden gelecek! Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu açıklaması | Ne zaman kar yağacak?

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Giriş Tarihi: 15.03.2022 Güncelleme Tarihi: 15.03.2022
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İstanbul’a kar yeniden gelecek! Meteoroloji’den 5 günlük hava durumu açıklaması | Ne zaman kar yağacak?

İstanbul'a kar hafta bitmeden geri dönecek. Milyonların heyecanla beklediği kar yağışı için Meteoroloji'den açıklama geldi. Hava durumu raporunu yayınlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar yağışının yeniden İstanbul'u etkisi altına alacağını belirtti. Peki İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte 5 günlük hava durumu.

İstanbul'a kar geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı 5 günlük hava durumu raporu dikkat çekti. İstanbul'a ne zaman kar yağacağı belli oldu. Anadolu'da başlayacak olan soğuk hava yerini kara bırakacak. Hafta bitmeden yeniden İstanbul'a gelecek olan kar yağışı için Meteoroloji tarih verdi. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Geçtiğimiz hafta eğitim-öğretim ve kamu çalışanlarına izin verdirten Aybar kar fırtınasının ardından İstanbul yeniden listeye girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü başta İstanbul olmak üzere birçok il için peş peşe kar uyarısı yaptı. Perşembe günü Marmara'da başlayacak olan sağanak yağmur cuma günü yerini kar yağışına bırakacak.

KAR İSTANBUL'A GERİ DÖNÜYOR

Meteoroloji uzmanları yaptıkları açıklamada, "Çarşamba akşamı yağmur var. Sıcaklıklar perşembe 8 dereceye yükselecek ancak Cuma tekrar düşüyor" ifadelerine yer verdi.

Prof. Dr. Şen kar yağışının Anadolu'nun ardından yeniden İstanbul'a döneceğini dile getirdi. Şen yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye yeni bir soğuk hava geliyor. Perşembe akşamı Marmara'ya yağmur yapacak Anadolu'ya kar. Cuma cumartesi Marmara "İstanbul dahil" karla karışık yağmur ve kar ihtimali var" şeklinde konuştu.

KARADENİZ'DE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Eskişehir çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Ordu ve Giresun'un iç kesimleri, Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

SOĞUK HAVA DALGASI YENİDEN GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayınladığı yeni haritada Perşembe günü yurdun birçok kentinde yer yer sağanak geçişlerinin etkili olacağını belirtti. İstanbul'da ise sıcaklıklar tekrar düşecek.

Öte yandan Cuma günü tekrardan başlayacak olan kar, karla karışık yağmurun 4 gün devam etmesi bekleniyor.

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