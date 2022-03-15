15 Mart 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Mersin'de PKK propagandası yapan şüpheliler yakalandı

Mersin'de PKK propagandası yapan şüpheliler yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.03.2022
ABONE OL
Mersin’de PKK propagandası yapan şüpheliler yakalandı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla PKK propagandası yapan 7 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan 7 şüpheli emniyete götürüldü.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA