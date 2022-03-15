Trabzon ve Rize'de yarın okullar tatil mi? 16 Mart'ta Trabzon ve Rize'de okullar tatil olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kar tatili haberleri güncel olarak valilikler tarafından yapılıyor. Bugün Trabzon ve Rize'nin de içerisinde bulunduğu birçok ilde okullar tatil oldu. Yarın konu hakkında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, Trabzon ve Rize'de yarın okullar tatil mi? 16 Mart'ta Trabzon ve Rize'de okullar tatil olacak mı? Son dakika Valilik açıklamaları...