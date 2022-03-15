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Trabzon ve Rize'de yarın okullar tatil mi? 16 Mart'ta Trabzon ve Rize'de okullar tatil olacak mı? Son dakika Valilik açıklamaları...

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Giriş Tarihi: 15.03.2022
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Trabzon ve Rize’de yarın okullar tatil mi? 16 Mart’ta Trabzon ve Rize’de okullar tatil olacak mı? Son dakika Valilik açıklamaları...

Trabzon ve Rize'de yarın okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bazı illerde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışının etkili olduğu illerde okullar tatil ediliyor. Hal böyle olunca yarın hangi illerde okulların tatil edileceği merak ediliyor. İşte, Trabzon ve Rize'de yarın okullar tatil mi? 16 Mart'ta Trabzon ve Rize'de okullar tatil olacak mı? Son dakika Valilik açıklamaları...

Trabzon ve Rize'de yarın okullar tatil mi? 16 Mart'ta Trabzon ve Rize'de okullar tatil olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kar tatili haberleri güncel olarak valilikler tarafından yapılıyor. Bugün Trabzon ve Rize'nin de içerisinde bulunduğu birçok ilde okullar tatil oldu. Yarın konu hakkında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, Trabzon ve Rize'de yarın okullar tatil mi? 16 Mart'ta Trabzon ve Rize'de okullar tatil olacak mı? Son dakika Valilik açıklamaları...

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Henüz yarın okulların tatil olacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kar yağışının beklenildiği iller bildirildi.

Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde beklenen yağışların 16.03.2022 Çarşamba ilk saatlerden itibaren kuvvetli (10-20 cm yeni kar örtüsü), yüksek kesimlerinde yer yer yoğun (20 cm üzeri yeni kar örtüsü) kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı ile tipi şeklinde yağış, yüksek ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA GELİYOR

Ülkemizin 17.03.2022 Perşembe gününden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Perşembe günü genellikle yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde başlayacak yağışların 18.03.2022 Cuma gününden itibaren güney kesimler hariç yurt genelinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Yağışların, Marmara Bölgesi, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Önümüzdeki hafta ortasından itibaren yeni bir soğuk ve yağışlı havanın yurt genelinde etkili olacağı değerlendirilmektedir.

Rüzgarın, batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının önümüzdeki bir haftalık periyotta mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Vatandaşlarımızın ve yetkililerin Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı güncel hava tahmin ve uyarı raporlarını takip etmeleri önem arz etmektedir.

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