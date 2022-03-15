Van ve Muş’ta yarın okullar tatil mi? 16 Mart’ta Van ve Muş’ta okullar tatil olacak mı? Van Valiliği son dakika açıklamaları...

Ankara :

17.03.2022 Perşembe gününden itibaren aralıklarla kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Cuma gününden itibaren hissedilir derecede düşerek bir haftalık periyotta mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

İstanbul :

Yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların, 18.03.2022 Cuma gününden itibaren il genelinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Kar yağışlarının önümüzdeki hafta başına kadar aralıklarla yer yer kuvvetli kar sağanakları şeklinde etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Cuma gününden itibaren hissedilir derecede düşerek bir haftalık periyotta mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.