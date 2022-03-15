Van ve Muş'ta yarın okullar tatil mi? 16 Mart'ta Van ve Muş'ta okullar tatil olacak mı? Van Valiliği son dakika açıklamaları...
Van ve Muş'ta yarın okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yağışlar için son dakika açıklamasında bulunuldu. Açıklamalar sonrasında okulların kar tatili olup olmayacağı merak ediliyor. İşte, Van ve Muş'ta yarın okullar tatil mi? 16 Mart'ta Van ve Muş'ta okullar tatil olacak mı? Van Valiliği son dakika açıklamaları...
Van ve Muş'ta yarın okullar tatil mi? 16 Mart'ta Van ve Muş'ta okullar tatil olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kar yağışının etkili olduğu illerde okullardan kar tatili haberleri geliyor. Tatil haberleri için gelen son dakika açıklamaları haberimizde derledik. İşte, Van ve Muş'ta yarın okullar tatil mi? 16 Mart'ta Van ve Muş'ta okullar tatil olacak mı? Van Valiliği son dakika açıklamaları...
VAN VE MUŞ'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Henüz yarın okulların tatil olacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kar yağışının beklenildiği iller bildirildi.
Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde beklenen yağışların 16.03.2022 Çarşamba ilk saatlerden itibaren kuvvetli (10-20 cm yeni kar örtüsü), yüksek kesimlerinde yer yer yoğun (20 cm üzeri yeni kar örtüsü) kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı ile tipi şeklinde yağış, yüksek ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA GELİYOR
Ülkemizin 17.03.2022 Perşembe gününden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Perşembe günü genellikle yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde başlayacak yağışların 18.03.2022 Cuma gününden itibaren güney kesimler hariç yurt genelinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
Yağışların, Marmara Bölgesi, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Önümüzdeki hafta ortasından itibaren yeni bir soğuk ve yağışlı havanın yurt genelinde etkili olacağı değerlendirilmektedir.
Rüzgarın, batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının önümüzdeki bir haftalık periyotta mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Vatandaşlarımızın ve yetkililerin Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı güncel hava tahmin ve uyarı raporlarını takip etmeleri önem arz etmektedir.
Ankara :
17.03.2022 Perşembe gününden itibaren aralıklarla kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Cuma gününden itibaren hissedilir derecede düşerek bir haftalık periyotta mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
İstanbul :
Yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların, 18.03.2022 Cuma gününden itibaren il genelinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Kar yağışlarının önümüzdeki hafta başına kadar aralıklarla yer yer kuvvetli kar sağanakları şeklinde etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Cuma gününden itibaren hissedilir derecede düşerek bir haftalık periyotta mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
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