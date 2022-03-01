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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ, Hizbullah ve İBDA/C'ye operasyon: 3 kişi yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.03.2022
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İstanbul’da terör örgütü DEAŞ, Hizbullah ve İBDA/C’ye operasyon: 3 kişi yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında polis ekipleri DEAŞ/HİZBULLAH/İBDA-C terör örgütlerine yönelik operasyon düzenledi. 3 ilçede 4 farklı adrese yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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