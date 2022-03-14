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Son dakika: Bakan Hulusi Akar 'Olağanüstü NATO Toplantısı'na katılacak

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Giriş Tarihi: 14.03.2022 Güncelleme Tarihi: 14.03.2022
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Son dakika: Bakan Hulusi Akar ’Olağanüstü NATO Toplantısı’na katılacak

SON DAKİKA HABERİ... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, olağanüstü gerçekleştirilecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'e gidecek.

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