⛄ 15 Mart kar tatili olan iller güncel liste: Yarın okullar var mı, yok mu? 15 Mart Salı okullar tatil mi? Gaziantep, Giresun, Artvin...
15 Mart Salı okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gelen son dakika açıklamalarına göre bazı bölgelerde kar yağışı etkisini sürdürecek. Hal böyle olunca kar yağışının etkili olduğu illerde okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. İşte, yarın okullar var mı, yok mu? 15 Mart Salı okullar tatil mi? Gaziantep, Giresun, Artvin...
Yarın okullar var mı, yok mu? 15 Mart Salı okullar tatil mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Veliler ve öğrenciler kar yağışının etkili olduğu illerde okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Bilindiği üzere Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kar yağışı konusunda uyarılar yapılmıştı. İşte, yarın okullar var mı, yok mu? 15 Mart Salı okullar tatil mi? Gaziantep, Giresun, Artvin...
14 MART KAR TATİLİ OLAN İLLER
ADIYAMAN
Adıyaman'da da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkeze bağlı köy ve beldelerde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle merkeze bağlı köy ve belde okullarındaki taşımalı eğitim ve öğretimin 14 Mart Pazartesi günü tatil edildiği bildirildi.
BİTLİS
Bitlis merkez ve bağlı köylerde de yoğun kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle il merkezi ile bağlı köy ve beldelerdeki tüm resmi ve özel okullarda eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.
BİNGÖL
Bingöl'de yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ve tüm ilçelerde eğitim-öğretime 14 Mart Pazartesi günü, 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.
Öte yandan kamuda görevli engelli ve hamilelerin de aynı gün izinli sayılacağı bildirildi.
IĞDIR
Iğdır'da etkili olan kar yağışı sonrası Tuzluca ilçe merkezi ve köyleri ile kent merkezine bağlı bazı köylerde eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
Iğdır'ın yüksek kesimlerinde kaç gündür etkili olan kar yağışı bugün etkisini kent merkezinde de gösterdi. Yağan kar yağışı sonrası Iğdır'da bugün bazı yerlerde eğime ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tuzluca ilçesine bağlı Pirli ve Yeniköy İlkokulları hariç tüm köy ve ilçe merkezindeki okullar ile kent merkezine bağlı Gürpınar, Alibeyköy, Mezra, Alikoçak, Karaçomak, Kervansaray, Pınarbaşı, Taşlıca ve Kızılkule köylerinde bugün eğitim yapılmayacağı bildirildi.
MARDİN
Mardin'de etkili olmaya devam eden kar yağışı nedeniyle 6 ilçede eğitime bir gün ara verildi.
Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, devam eden kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Artuklu, Savur, Yeşilli, Mazıdağı, Derik ve Ömerli ilçelerinde okulların bir gün tatil edildiği açıklandı.
DİYARBAKIR
Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın ilçe genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.
Büyüknalçacı yaptığı yazılı açıklamada, "İlçemiz Çınar'da etkili olan yoğun kar yağışı ve ulaşımda yaşanabilecek muhtemel riskler nedeniyle 14.03.2022 Pazartesi günü ilçe genelinde eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir." ifadelerini kaydetti.
HATAY
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde de devam eden kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Yayladağı Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Valilik kararı gereğince, ilçede devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle 14 Mart'ta bir gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi.
TRABZON
Trabzon Valiliği, kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullarda yarın eğitime ara verildiğini duyurdu.
GİRESUN
Giresun Valiliği, kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullarda yarın eğitime ara verildiğini duyurdu.
RİZE
Rize merkez ve ilçelerinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle daha ara verildi.
ORDU
Ordu'da kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi.
KASTAMONU
Kastamonu'nun 5 ilçesinde kar yağışı sebebiyle 14 Mart Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verildi.
Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kastamonu'da etkili olan kar yağışı ve sonrasında yaşanabilecek olumsuzluklar sebebiyle bazı ilçelerde eğitim ve öğretime 14 Mart Pazartesi günü 1 gün ara verildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, Küre ve İnebolu ilçelerinde tüm okullar tatil edildiği ifade edilirken Bozkurt, Çatalzeytin ve Doğanyurt ilçelerinde de taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.
MALATYA
Battalgazi, Yeşilyurt, Akçadağ, Doğanşehir, Doğanyol, Kale, Pütürge ve Yazıhan ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.
15 MART SALI OKULLAR TATİL Mİ?
15 Mart'ta okulların tatil olacağına yönelik henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 15 yaşını tamamlayanın hesabına yatacak! İŞKUR'dan 7.852 TL - 17.014 TL arası cep harçlığı! GSS prim giderleri...
- Çağlar Ökten kaç yaşında? Seda Sayan'ın sevgilisi Çağlar Ökten kimdir, ne iş yapıyor? İşte biyografisi
- Galatasaray Barcelona maç biletleri satışa çıktı mı? GS Barcelona genel bilet satışları ne zaman? İşte bilet fiyatları...
- ⛄ 15 Mart kar tatili olan iller güncel liste: Yarın okullar var mı, yok mu? 15 Mart Salı okullar tatil mi? Gaziantep, Giresun, Artvin...
- Trabzon ve Rize'de yarın okullar tatil mi? 15 Mart'ta Trabzon ve Rize'de okullar tatil olacak mı? Valilik ve MEB açıklamaları...
- Samsun ve Ordu'da yarın okullar tatil mi? 15 Mart'da Ordu ve Samsun'da okullar tatil olacak mı? Ordu Valiliği son dakika...
- FED toplantısı ne zaman? 2022 Mart ayı FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Beklenen açıklama!
- Son dakika: Adıyaman'da korkutan deprem! 14 Mart AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler...
- Sağlık çalışanlarına müjde! Maaşlar artıyor! 2022 uzman doktor, hemşire, emekli hekim maaşı ne kadar olacak?
- Buket Dereoğlu kimdir? Bizimkiler'in Cafer'i Ercan Yazgan'ın kızı Buket Dereoğlu kaç yaşında, nereli?
- Justin Bieber'ın eşi Hailey Baldwin öldü mü? Hailey Baldwin kimdir, kaç yaşında? Sağlık durumu nasıl?
- Berat Gecesi ne zaman, hangi gün? 2022 Diyanet Berat Kandili ayın kaçında idrak edilecek?