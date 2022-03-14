⛄ 15 Mart kar tatili olan iller güncel liste: Yarın okullar var mı, yok mu? 15 Mart Salı okullar tatil mi? Gaziantep, Giresun, Artvin...

BİTLİS

Bitlis merkez ve bağlı köylerde de yoğun kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle il merkezi ile bağlı köy ve beldelerdeki tüm resmi ve özel okullarda eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

BİNGÖL

Bingöl'de yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ve tüm ilçelerde eğitim-öğretime 14 Mart Pazartesi günü, 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

Öte yandan kamuda görevli engelli ve hamilelerin de aynı gün izinli sayılacağı bildirildi.