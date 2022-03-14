AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye dünyada hiçbir ülkeyle kıyaslanmayacak bir konuma yerleşti

Avrupa Birliği kurumlarının Türkiye ile ortak diplomatik girişim geliştirme konusunda yetersiz kaldığı mesajını veren Ömer Çelik, "Bu nedenle AB adına diplomatik bir görünürlük yok. Cumhurbaşkanımızın bu dönemde Avrupa devletleri ile sürdürdüğü diplomatik temaslar ise sorunun çözülmesine en büyük katkıyı yapıyor." cümlelerine yer verdi.