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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye dünyada hiçbir ülkeyle kıyaslanmayacak bir konuma yerleşti

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Giriş Tarihi: 14.03.2022 Güncelleme Tarihi: 14.03.2022
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye dünyada hiçbir ülkeyle kıyaslanmayacak bir konuma yerleşti

Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz'un Türkiye ziyaretine dair Rusya-Ukrayna savaşı ve Türkiye AB ilişkileri bağlamında açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu diplomatik performans, Türkiye’yi dünyada hiçbir ülkeyle kıyaslanmayacak bir konuma yerleştirdi." dedi. Öte yandan Çelik, Avrupa Birliği kurumlarının Türkiye ile ortak diplomatik girişim geliştirme konusunda yetersiz kaldığı mesajını verdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz'un bu ziyareti diplomasiye güç verme ve barış masası kurulmasına katkı sağlama bakımından önemlidir." ifadelerine yer verdi.

Avrupa Birliği kurumlarının Türkiye ile ortak diplomatik girişim geliştirme konusunda yetersiz kaldığı mesajını veren Ömer Çelik, "Bu nedenle AB adına diplomatik bir görünürlük yok. Cumhurbaşkanımızın bu dönemde Avrupa devletleri ile sürdürdüğü diplomatik temaslar ise sorunun çözülmesine en büyük katkıyı yapıyor." cümlelerine yer verdi.

Çelik, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna savaşının sürdüğü bir dönemde sürdürdüğü yoğun diplomasi devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu diplomatik performans, Türkiye'yi dünyada hiçbir ülkeyle kıyaslanmayacak bir konuma yerleştirdi." dedi.

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