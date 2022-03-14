İBB'nin hocası Fatma Yavuz nikah töreninde alkol servisi: Muhafazakarların seküler dostlarına borcudur
İslamiyet'e aykırı söylemleri nedeniyle Diyanet'ten ihraç edilen ve şu an İBB İnanç Masası biriminde çalışan Fatma Yavuz nikah töreninde "Muhafazakarların, seküler dostlarına borcudur." sözünün ardındna içki servisi yaptırdı. Bu durumun hayali olduğunu vurgulayan Yavuz "Melekler 'Sen çok yakın oturmuşsun sana da günah yazıyoruz' demiyor" ifadelerini kullandı.
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İnanç Masası biriminde görev yapan Fatma Yavuz, nikah töreninde alkol servisinde bulundu.
Bu durumu sosyal medya hesabından yayınladığı video ile duyuran Yavuz, "Misafirlerimizden arzu edenlere alkol servisi yaptık, çünkü yaşam tarzına saygı, lafla değil eylemle gösterilmesi gereken bir şeydir. Nas diyor ki: 'Vela teziru vaziraten vizra uhra' (Hiç kimse bir başkasının günahını yüklenmez)" ifadelerini kullandı.
"MUHAFAZAKARLARIN SEKÜLER DOSTLARA BORCUDUR"
2019 yılında Diyanet'ten ihraç edilen ve daha sonra İBB'de işe alınan Yavuz'un paylaştığı videoda "Muhafazakarların, seküler dostlarına borcudur." diyerek alkol servisi ile ilgili konuştuğu görüldü.
"MELEKLER 'GÜNAH YAZIYORUZ' DEMİYOR"
"Burada gördük ki hiçbir şey olmuyor. İsteyen çayını içiyor, isteyen alkol. Kimse kimseye saldırmıyor. Melekler 'Sen çok yakın oturmuşsun sana da günah yazıyoruz' demiyor." ifadelerini kullanan Yavuz, sözlerinin devamında Diyanet'e de seslenerek şunları söyledi:
"Ben dindar dostlarım gelmezler saygı duyarım diye bekliyorum. Bizzat kendim finanse ederek ikram edeceğim dedim. Çok güzel bir şey oldu, Dindar dostlarım da burada. Sayın Diyanet sen istediğin kadar masa başında otur fetva üret. Hiçbir şey olmuyor, kimseye de günah bulaşmıyor. Teşekkür ederim benim hayalimdi hayalim gerçek oldu."
TÜRK MİLLETİNİ SOYKIRIMLA SUÇLAMIŞTI
Yavuz, daha önce de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türk milletini 'birden fazla kez soykırım yapmakla' suçlamıştı.
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