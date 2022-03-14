Erzurum ve Elazığ'da yarın okullar tatil mi? 14 Mart'ta Erzurum ve Elazığ'da okullar tatil olacak mı? Erzurum Valiliği...
Erzurum ve Elazığ'da yarın okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bazı illerde kar yağışı için son dakika açıklamalar geldi. Hal böyle olunca veliler ve öğrenciler okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. İşte, Erzurum ve Elazığ'da yarın okullar tatil mi? 14 Mart'ta Erzurum ve Elazığ'da okullar tatil olacak mı? Erzurum Valiliği...
Erzurum ve Elazığ'da yarın okullar tatil mi? 14 Mart'ta Erzurum ve Elazığ'da okullar tatil olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kar yağışının etkili olduğu illerde okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. İşte, Erzurum ve Elazığ'da yarın okullar tatil mi? 14 Mart'ta Erzurum ve Elazığ'da okullar tatil olacak mı? Erzurum Valiliği...
ERZURUM'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Son günlerde bazı illerde kar tatili verilmesinin ardından gözler Erzurum Valiliği'ne çevrildi. Erzurum'da okulların tatil edildiğine dair henüz bir duyuru yayınlanmadı. Açıklama geldiği takdirde haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Ağrı, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın; Doğu Akdeniz kıyılarında kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İKİ GÜNE DİKKAT ÇEKTİ
CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Önümüzdeki hafta sonu 18-19 Mart'ta bir soğuk hava daha geliyor. Türkiye'nin kuzey bölgelerini etkileyecek gibi görünüyor. Takip edelim bakalım etkileri nasıl olacak İstanbul'a kar yapacak mı salı günü daha belirginleşir. Çarşamba günü İstanbul'da yağmur var. İstanbul'un farklı bölgelerinde farklı miktarda kar yağdı. 24 Ocak'ta yağanla karşılaştırırsak Anadolu yakasının kuzey ilçelerine daha çok yağdı. Avrupa yakasına daha az yağdı" ifadelerine yer verdi.
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