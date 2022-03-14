Erzurum ve Elazığ’da yarın okullar tatil mi? 14 Mart’ta Erzurum ve Elazığ’da okullar tatil olacak mı? Erzurum Valiliği...

RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın; Doğu Akdeniz kıyılarında kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İKİ GÜNE DİKKAT ÇEKTİ

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Önümüzdeki hafta sonu 18-19 Mart'ta bir soğuk hava daha geliyor. Türkiye'nin kuzey bölgelerini etkileyecek gibi görünüyor. Takip edelim bakalım etkileri nasıl olacak İstanbul'a kar yapacak mı salı günü daha belirginleşir. Çarşamba günü İstanbul'da yağmur var. İstanbul'un farklı bölgelerinde farklı miktarda kar yağdı. 24 Ocak'ta yağanla karşılaştırırsak Anadolu yakasının kuzey ilçelerine daha çok yağdı. Avrupa yakasına daha az yağdı" ifadelerine yer verdi.