Bingöl ve Diyarbakır'da yarın okullar tatil mi? 14 Aralık Diyarbakır ve Bingöl'de okullar tatil olacak mı? Bingöl Valiliği...
Bingöl ve Diyarbakır'da yarın okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kar yağışı için önemli uyarılar geldi. Okulların hangi illerde kar tatili olduğu merak ediliyor. İşte, Bingöl ve Diyarbakır'da yarın okullar tatil mi? 14 Aralık Diyarbakır ve Bingöl'de okullar tatil olacak mı? Bingöl Valiliği...
Bingöl ve Diyarbakır'da yarın okullar tatil mi? 14 Aralık Diyarbakır ve Bingöl'de okullar tatil olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Veliler ve öğrenciler kar tatili için gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, Bingöl ve Diyarbakır'da yarın okullar tatil mi? 14 Aralık Diyarbakır ve Bingöl'de okullar tatil olacak mı? Bingöl Valiliği...
PAZARTESİ DİYARBAKIR'DA OKULLAR TATİL Mİ EDİLDİ?
Diyarbakır'da 14 Mart Pazartesi günü kar tatiline ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. İlerleyen saatlerde valiliklerden bir açıklama gelmesi halinde detaylar haberimizde yer alacak.
DİYARBAKIR VE ŞANLIURFA HAVA DURUMU
Bölge genelinde havanın parçalı yer yer çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu olacağı, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin karla karışık yağmurlu ve yüksek kesimlerinde kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor.
Diyarbakır ve Şanlıurfa'da yarın okullar tatil mi olacak, 14 Mart Pazartesi Şanlıurfa'da ve Diyarbakır'da okul var mı? İşte Valilik açıklamaları
HAVA SICAKLIĞI: 2-4 derece civarında azalacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Değişik yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
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