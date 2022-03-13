Bingöl ve Diyarbakır'da yarın okullar tatil mi? 14 Aralık Diyarbakır ve Bingöl'de okullar tatil olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Veliler ve öğrenciler kar tatili için gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, Bingöl ve Diyarbakır'da yarın okullar tatil mi? 14 Aralık Diyarbakır ve Bingöl'de okullar tatil olacak mı? Bingöl Valiliği...