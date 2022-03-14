Donetsk kent merkezine füze düştü: Aralarında çocukların da bulunduğu 17 kişi öldü
GÜNDEM A Haber
Ukrayna'nın doğusunda bulunan Donetsk merkezine büyük bir füze düştü, şehir dumanla kaplanırken, çocuklar da dahil olmak üzere en az 17 kişi hayatını kaybetti.
Ayrılıkçıların bulunduğu Donetsk bölgesine büyük bir füzenin düştüğü bildirildi. Patlamanın etkisiyle füzenin yanan parçaları kent merkezinde savruldu.
Yerel sakinlere göre şehir merkezindeki kavşak noktası füzeyle vuruldu. Yanan füzenin parçaları ise ana caddede, bölgesel devlet idaresi binasının yakınına düştü.
Birçok araç ise alevler içinde kaldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Kent merkezi dumanla kaplanırken ölü ve yaralıların da olduğu bildirildi.
İlk verilere göre çocuklar da dahil olmak üzere en az 17 kişinin hayatını kaybettiği, 28 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Füzenin düştüğü alana daha sonra Donetsk bölgesinin lideri Puşilin de gelerek incelemelerde bulundu.
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