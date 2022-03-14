Donetsk kent merkezine füze düştü: Aralarında çocukların da bulunduğu 17 kişi öldü

İlk verilere göre çocuklar da dahil olmak üzere en az 17 kişinin hayatını kaybettiği, 28 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Füzenin düştüğü alana daha sonra Donetsk bölgesinin lideri Puşilin de gelerek incelemelerde bulundu.

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