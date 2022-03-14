Son dakika: Adıyaman'da korkutan deprem! 14 Mart AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler...
Son dakika... Adıyaman'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasına göre, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde gerçekleşen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Peki, Adıyaman depremi merkez üssü neresi? İşte AFAD ve Kandilli'den alınan verilere göre, 14 Mart son depremler listesi...
Adıyaman'da deprem... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 15.38'de yerin 5.0 kilometre altında gerçekleşen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
Çevre ilçelerde de hissedilen depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı gelen ilk bilgiler arasında.
SON DEPREMLER (14 MART 2022)
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.03.14 15:38:17 38.0858 38.3533 5.0 -.- 4.5 4.4 TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2022.03.14 15:11:34 37.0333 28.4018 3.7 -.- 2.4 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.14 14:45:48 38.1162 32.7347 0.0 -.- 1.3 -.- EGRIBAYAT-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2022.03.14 14:32:47 35.7788 27.4433 5.0 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2022.03.14 14:21:04 37.0317 28.4362 10.6 -.- 2.6 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.14 14:00:27 40.7718 31.2670 7.1 -.- 1.5 -.- FINDIKLI-KAYNASLI (DUZCE) İlksel
2022.03.14 13:15:02 38.8197 40.9075 9.5 -.- 1.8 -.- GELINTEPE-SOLHAN (BINGOL) İlksel
2022.03.14 12:16:36 39.7608 32.9530 0.0 -.- 1.3 -.- BEYNAM-BALA (ANKARA) İlksel
2022.03.14 11:54:05 39.5657 29.2842 3.0 -.- 1.7 -.- SAPCI-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2022.03.14 11:42:20 37.0237 28.3635 1.0 -.- 1.8 -.- AKCAPINAR-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.14 11:33:59 41.1728 34.5005 5.0 -.- 1.6 -.- UZUNYURT-KARGI (CORUM) İlksel
2022.03.14 11:26:34 37.1888 37.2372 0.0 -.- 1.5 -.- BOYNO-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2022.03.14 11:22:43 40.8778 31.7257 6.8 -.- 1.3 -.- TETEMECELE-(BOLU) İlksel
2022.03.14 11:22:13 40.8762 31.7072 13.7 -.- 1.7 -.- MESCICELE-(BOLU) İlksel
2022.03.14 10:32:07 45.7275 26.4520 39.3 -.- 4.0 4.3 ROMANYA İlksel
2022.03.14 09:50:50 38.7040 43.3737 11.5 -.- 1.4 -.- OTLUCA-(VAN) REVIZE01 (2022.03.14 09:50:52)
2022.03.14 09:47:52 36.2667 28.9402 9.3 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2022.03.14 09:35:05 39.5422 25.9438 4.1 -.- 1.5 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2022.03.14 08:59:22 40.1415 31.7037 9.1 -.- 1.6 -.- ULUKOY-NALLIHAN (ANKARA) İlksel
2022.03.14 07:28:29 38.8627 41.9848 8.4 -.- 1.7 -.- DEMIRCI-KORKUT (MUS) İlksel
2022.03.14 07:27:44 39.4668 33.0798 9.7 -.- 1.2 -.- AFSAR-BALA (ANKARA) İlksel
2022.03.14 06:42:31 37.0322 28.3745 4.5 -.- 1.8 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.14 06:24:28 37.0278 28.3853 4.0 -.- 1.6 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.14 05:59:04 39.6418 41.0927 8.4 -.- 1.9 -.- BUDAKLAR-CAT (ERZURUM) İlksel
2022.03.14 05:47:41 39.7618 40.9740 28.6 -.- 1.4 -.- GUZELYURT-PALANDOKEN (ERZURUM) İlksel
2022.03.14 05:37:16 42.5765 45.2460 4.0 -.- 2.9 -.- GURCISTAN İlksel
2022.03.14 05:20:09 40.5945 35.5550 5.0 -.- 2.1 -.- CAVUS-(AMASYA) İlksel
2022.03.14 05:08:09 37.0403 28.4208 5.9 -.- 2.0 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel
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