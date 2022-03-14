Son dakika: Adıyaman’da korkutan deprem! 14 Mart AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler...

Adıyaman'da deprem... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 15.38'de yerin 5.0 kilometre altında gerçekleşen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Çevre ilçelerde de hissedilen depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı gelen ilk bilgiler arasında.