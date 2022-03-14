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Rusya’dan ayçiçeği yağları gelmeye devam ediyor!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.03.2022
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Rusya’dan ayçiçeği yağları gelmeye devam ediyor!

Son dakika haberine göre: Rusya'nın Rostov-On-Don Limanı'ndan yola çıkan 6 bin 407 ton ayçiçeği yağı yüklü üçüncü gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı.

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