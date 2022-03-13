Kartal'da yolda kalan vatandaşlara polis yardımcı oldu!
İstanbul Kartal'da akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışının ardından evlerine gitmek isterken yolda kalan vatandaşlara, polis ekipleri destek oldu. Kavga ihbarına giden ekipler ise sokaktaki çocukların kartopu sürprizi ile karşılaştı.
İstanbul'da akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışının ardından evlerine gitmek isterken yolda kalan vatandaşlara, polis ekipleri destek oldu. Bir başka olaya giden polis ekipleri ise, çocuklarla kartopu oynadı. Polisin vatandaşlara destek anları ve kartopu oynaması kameralara yansıdı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis ekipleri, akşam saatlerinde İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı ile birlikte sokaklarda görev başındaydı. Görevli polisler, yoğun kar nedeniyle yolda kalan sürücülere yardımcı oldu. Vatandaşları yalnız bırakmayan polis, bazen otomobilleri iteleyerek, bazen de otomobilin kaputuna çıkarak, sürücülere destek oldu.
Kartal Köprüsü'nde yoğun kar yağışı nedeniyle otobüs durağında mahsur kalan vatandaşlar Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce gidecekleri yerlere ulaşması konusunda yardım etti.
İHBARA GİTTİLER ÇOCUKLARLA KARTOPU OYNADILAR
Kartal'da kavga ihbarına giden ekipler, sokaktaki çocukların kartopu süprizi ile karşılaştı. Soğanlık Mahallesi'nde yaşanan görüntüler, soğuk havada yüzleri gülümsetti.
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