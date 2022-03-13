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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Cinnah-2022 başarıyla tamamlandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.03.2022
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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Cinnah-2022 başarıyla tamamlandı

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye-Pakistan Ortak Komando ve Özel Kuvvetler Tatbikatı 'Cinnah-2022'nin başarı ile tamamlandığını duyurdu.

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