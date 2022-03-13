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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti Tekirdağ İl Meclisi Toplantısı'nda önemli açıklamalar! Telefonla bağlandı

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Giriş Tarihi: 13.03.2022 Güncelleme Tarihi: 13.03.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan’dan AK Parti Tekirdağ İl Meclisi Toplantısı’nda önemli açıklamalar! Telefonla bağlandı

Son dakika haberleri... AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın AK Parti Tekirdağ İl Meclisi Toplantısı'na telefona bağlanan Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan 1915 Çanakkale Köprüsünün dünyada ilk 3 içinde yer alacağını belirtirken, bu köprünün çocuklara büyük bir miras olacağını vurguladı.

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