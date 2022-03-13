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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti Tekirdağ İl Meclisi Toplantısı'nda önemli açıklamalar! Telefonla bağlandı

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Giriş: 13.03.2022 18:02
Son dakika haberleri... AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın AK Parti Tekirdağ İl Meclisi Toplantısı'na telefona bağlanan Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan 1915 Çanakkale Köprüsünün dünyada ilk 3 içinde yer alacağını belirtirken, bu köprünün çocuklara büyük bir miras olacağını vurguladı.
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan AK Parti Tekirdağ İl Meclisi Toplantısı’nda önemli açıklamalar! Telefonla bağlandı
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti Tekirdağ İl Meclisi Toplantısı'nda önemli açıklamalar! Telefonla bağlandı
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