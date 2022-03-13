Son dakika: Sağlık Bakanlığı 13 Mart Pazar koronavirüs tablosunu açıkladı | İşte vaka ve vefat sayıları
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, 13 Mart Pazar gününün vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren koronavirüs tablosunu paylaştı. İşte 13 Mart Pazar gününün Kovid-19 tablosu...
Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 13 Mart'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 17 bin 426 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 138 oldu. Bir günde toplam 298 bin 252 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 35 bin 568 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,22 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,01 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 146 milyon 243 bin 976'ya yükseldi.
12 MART CUMARTESİ KOVİD-19 TABLOSU
11 MART CUMA KORONAVİRÜS TABLOSU
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