Ankara’da dolandırıcı emlakçılara operasyonda 37 gözaltı! 3 milyonluk vurgun yaptılar





3 MİLYON TL DOLANDIRDILAR

Şüphelilerin devir işlemleri için gittiği tapu müdürlüklerinde tanıdıkları memurlarla işlem yaptıkları belirlendi. Ev alacak kişileri memurlar aracılığıyla oyalayan şüphelilerin bu süre zarfında ev parasını aldıkları ancak satışı gerçekleştirmedikleri saptandı.

Şüphelilerin, paralarını geri almak isteyenleri de emlak ofislerinde zorla alıkoyarak darbettikleri ve polise ihbarda bulunmamaları için tehdit ettikleri öğrenildi. Şüphelilerin bu şekilde 29 kişiyi mağdur ettiği ve yaklaşık 3 milyon liralık haksız kazanç elde ettiği belirlendi. Ayrıca çete üyelerinin deşifre olan emlak ofislerini kapatarak, farklı isimde yeni emlak ofisleri açtıkları da soruşturma dosyasında yer aldı. Şüphelilerin bu yöntemle elde ettikleri haksız kazançları uyuşturucu ticaretinde kullandıkları saptandı.