11 Mart 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği Çernivtsi'ye taşınıyor

Son dakika: Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği Çernivtsi'ye taşınıyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.03.2022 Güncelleme Tarihi: 11.03.2022
ABONE OL
Son dakika: Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliği Çernivtsi’ye taşınıyor

Son dakika... Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nin Ukrayna'nın Çernivtsi şehrine taşınmakta olduğunu bildirdi.

SON DAKİKA: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nin Ukrayna'nın Çernivtsi şehrine taşınmakta olduğunu bildirdi.

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU, ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU 2022'DE KONUŞTU

Öte yandan bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF), sadece Türk diplomasisine değil, bölge ve dünya diplomasisine de bir fikir ortamı sunduğunu belirterek "Forum'un temel şiarını yansıtan 'Birlikte Düşün, Birlikte Hareket Et' düşüncesi, 17 Devlet ve hükümet Başkanı, 80 Bakan, 39 Uluslararası Teşkilat temsilcisi başta olmak üzere, 75 ülkeden katılımcıyı bugün bu salonda bir araya getirdi." dedi.

Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile görüştü BAŞKAN ERDOĞAN, NATO GENEL SEKRETERİ İLE GÖRÜŞTÜ

Rusya’nın gizli silahı Ukrayna’da görüntülendi RUSYA'NIN "GİZLİ" SİLAHI UKRAYNA'DA GÖRÜNTÜLENDİ
Rusya’nın gizli silahı Ukrayna’da görüntülendi

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA