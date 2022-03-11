Son dakika: Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliği Çernivtsi’ye taşınıyor

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU, ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU 2022'DE KONUŞTU

Öte yandan bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF), sadece Türk diplomasisine değil, bölge ve dünya diplomasisine de bir fikir ortamı sunduğunu belirterek "Forum'un temel şiarını yansıtan 'Birlikte Düşün, Birlikte Hareket Et' düşüncesi, 17 Devlet ve hükümet Başkanı, 80 Bakan, 39 Uluslararası Teşkilat temsilcisi başta olmak üzere, 75 ülkeden katılımcıyı bugün bu salonda bir araya getirdi." dedi.