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Rusya-Ukrayna savaşı Blackrock'i zarara uğrattı! İşte bedeli

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.03.2022
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Rusya-Ukrayna savaşı Blackrock’i zarara uğrattı! İşte bedeli

Rusya-Ukrayna savaşı varlık yönetim şirketi BlackRock'u da etkiledi. Dünyaca ünlü şirket Rus menkul kıymetlerinden 17 milyar dolar zarara uğradı. Şirket, Rus varlıklarında tüm alımları 28 Şubat'ta durdurdu.

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