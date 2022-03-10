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Son dakika: Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici ile polis memuru Cemal Bozkurt’u şehit eden Mehmet Aslan ölü ele geçirildi

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Giriş Tarihi: 10.03.2022 Güncelleme Tarihi: 10.03.2022
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Son dakika: Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici ile polis memuru Cemal Bozkurt’u şehit eden Mehmet Aslan ölü ele geçirildi

Son dakika haberine göre Şanlıurfa’da, Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici ile polis memuru Cemal Bozkurt’u şehit eden Mehmet Aslan düzenlenen operasyonda ölü ele geçirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soyl, "2 kahraman polisimize alçakça silah sıkan hain, Şanlıurfa Emniyetimizin operasyonu ile ölü geçirildi. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı." dedi

Şanlıurfa'da, Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici ile polis memuru Cemal Bozkurt'u şehit eden Mehmet Aslan (42), ölü ele geçirildi.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI
Mehmet Aslan'ın 2004 yılında cinayet suçundan tutuklandığı, 2013 yılında da tahliye olduğu belirtildi. Aslan'ın cinayetin yanı sıra gasp, adam yaralama, tehdit, mala zarar verme, ruhsatsız silah bulundurma gibi suçlardan yaklaşık 30 kaydı bulunduğu bildirildi.

SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA
Bu arada 2 polisin şehit olduğu saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bir halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, polisler, kullandıkları araçla içerisinde silah olduğu yönünde ihbarda bulunulan otomobilin önünü kesiyor. Araçtan inen polis memurları, şüpheli Mehmet Aslan'ın (42) saldırısına uğruyor. Saldırgan, otomobili terk edip yaya olarak ara sokağa girerek kaçıyor.

ŞEHİT POLİSLER TÖRENLE MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI
Şehit polisler için bu sabah İl Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesinde tören düzenlendi. Yağmur altında yapılan törene, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, şehitlerin yakınları, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

FENALIK GEÇİRDİLER
Törende şehitlerin özgeçmişi okunduktan sonra saygı duruşu yapıldı. Ardından İl Müftüsü Ramazan Tolan dua okudu. Tören sırasında yakınları, şehit Cemal Bozkurt'un tabutuna sarılıp, uzun süre gözyaşı döktü. Bozkurt'un annesi Sabiha Bozkurt ile Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici'nin eşi Şeydanur Binici fenalık geçirdi. Sabiha Bozkurt ile şehidin eşi Ruken Bozkurt ve Komiser Yardımcısı Binici'nin eşi Şeydanur Binici'yi yakınları teselli etmeye çalıştı.

Törende konuşan Vali Abdullah Erin, derin bir üzüntü içerisinde olduklarını belirterek, "Bu vatana bu bayrağa birliğimiz beraberliğimiz için kahramanca mücadele eden güvelik birimlerimize el uzatan, namluyu doğrultanlar hangi akıbetle karşı karşıya kaldılarsa bu hain de bu alçak da er veya geç etkisiz hale getirilecek ve hak ettiği bir cezayla karşı karşıya kalacaktır" dedi.


Törenin ardından komiser yardımcısı Abdullah Yasir Binici'nin cenazesi havayoluyla İstanbul'a, polis memuru Cemal Bozkurt ise karayoluyla Gaziantep'in Karkamış ilçesine uğurlandı.



2 AY ÖNCE BABASINI KAYBETMİŞ
10 yıllık polis memuru Cemal Bozkurt'un evli ve 1 kız çocuğu babası, 2 yıllık komiser yardımcısı Abdullah Yasir Binici'nin ise bir erkek çocuğu babası olduğu belirtildi. Şehit Cemal Bozkurt'un 2 ay önce de babasını çoklu organ yetmezliği nedeniyle kaybettiği ifade edildi.


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