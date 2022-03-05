05 Mart 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Adıyaman'dan kahreden haber! Kaza yerine giden polis şehit oldu

Son dakika: Adıyaman'dan kahreden haber! Kaza yerine giden polis şehit oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.03.2022
ABONE OL
Son dakika: Adıyaman’dan kahreden haber! Kaza yerine giden polis şehit oldu

Son dakika haberine göre Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir otomobilin, maddi hasarlı trafik kazasının ardından olay yerindekilere çarpması sonucu biri polis memuru 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA