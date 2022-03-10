10 Mart 2022, Perşembe
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı 10 Mart Perşembe gününün koronavirüs tablosunu duyurdu

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Giriş Tarihi: 10.03.2022 Güncelleme Tarihi: 10.03.2022
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı 10 Mart Perşembe gününün koronavirüs tablosunu duyurdu

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, 10 Mart Perşembe gününün vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren koronavirüs tablosunu duyurdu.

Koronavirüs tablosuna göre; 29 bin 492 kişinin PCR testi pozitif çıktı, 140 kişi hayatını kaybetti.

GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

9 MART COVID-19 TABLOSU

8 MART

7 MART

6 MART

5 MART

4 MART

3 MART

2 MART

1 MART

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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