Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştü! İşte ele alınan konular...

KRİZ DAHA DA DERİNLEŞEBİLİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında siyasi çözüm sağlanması gayretlerini devam ettirdiklerini belirterek, krizin daha da derinleşme ihtimaline karşı Türkiye'nin her iki tarafla konuşabilmesinin ve çözüm arayışında kolaylaştırıcı konumunda bulunmasının önemli olduğunun altını çizdi.