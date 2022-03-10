Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştü! İşte ele alınan konular...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Ukrayna - Rusya gerilimi ve bölgedeki sivillerin tahliyesi gibi konular ele alındı. Başkan Erdoğan Biden'a Türkiye'ye uygulanan tüm haksız yaptırımların kaldırılması gerektiğini söyledi. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 18.20'de başlayan görüşme, 19.05'te sona erdi.
KRİZ DAHA DA DERİNLEŞEBİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında siyasi çözüm sağlanması gayretlerini devam ettirdiklerini belirterek, krizin daha da derinleşme ihtimaline karşı Türkiye'nin her iki tarafla konuşabilmesinin ve çözüm arayışında kolaylaştırıcı konumunda bulunmasının önemli olduğunun altını çizdi.
DİPLOMASİNİN ZAFERİ
Türkiye'nin açtığı güven kanalı sayesinde Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarının Türkiye'nin ev sahipliğinde bugün Antalya'da doğrudan karşılıklı konuşma imkanı bulmalarının önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının düzenlenmesinin bile bizatihi bir diplomasi zaferi olduğunu vurguladı.
TÜM HAKSIZ YAPTIRIMLAR KALDIRILMALI
Erdoğan, Türkiye'nin ABD'den 40 yeni uçak alımı ve mevcut F-16'ların modernizasyonunu içeren talebinin en kısa sürede neticeye ulaştırılmasını beklediğini ifade ederek, savunma sanayii alanında Türkiye'ye yönelik tüm haksız yaptırımların kaldırılmasının zamanının da çoktan geldiğini dile getirdi.
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