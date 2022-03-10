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Konya'da yarın okullar tatil mi? 11 Mart Cuma Konya ve Aksaray'da okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...

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Giriş Tarihi: 10.03.2022
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Konya’da yarın okullar tatil mi? 11 Mart Cuma Konya ve Aksaray’da okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...

Konya'da yarın okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrasında kar yağışı etkisini bütün yurtta göstermeye başladı. Kar yağışının etkili olduğu illerde okulların tatili olup olmayacağı merak ediliyor. İşte, Konya'da yarın okullar tatil mi? 11 Mart Cuma Konya ve Aksaray'da okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...

Konya'da yarın okullar tatil mi? 11 Mart Cuma Konya ve Aksaray'da okullar tatil olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Soğuk hava dalgasının yurda giriş yapmasının ardından kar yağışı birçok bölgede etkili olmaya başladı. Valilikler tarafından kar tatili haberleri gelmeye devam ediyor. İşte, Konya'da yarın okullar tatil mi? 11 Mart Cuma Konya ve Aksaray'da okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...

BUGÜN KONYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Konya'da yoğun kar yağışı nedeniyle 8 ilçede bugün yüz yüze eğitime ara verildi. Hamile ve engelli kamu kurumu çalışanları da idari izinli sayılacak.

Kentte akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle Ahırlı, Akören, Beyşehir, Bozkır, Hadim, Seydişehir, Taşkent ve Yalıhüyük'te bugün yüz yüze eğitime ara verildi. Öğrenciler uzaktan eğitim görecek.

KONYA HAVA DURUMU 10-11 MART 2022

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu, karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kar yağışlarının öğle saatlerinden Konya çevrelerinde yer yer yoğun olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: 3 ila 5 derece azalması bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Güney Ege kıyıları dışında ülkemiz genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey Ege kıyıları, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz kıyıları ile Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve yer yer sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve Kar şeklinde olması beklenen yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Kırklareli, Yalova, Bursa, Bilecik, Tekirdağ'ın doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Konya, Karaman, Aksaray, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Antalya'nın doğusu, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Muş, Bitlis, Şırnak, Van'ın güneyi, Hakkari, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Marmara ve Ege ile Batı Akdeniz'in batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde Trakya ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

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