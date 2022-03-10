MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na çok sert sözler: Kürdistan’ın kurulmasından yana mısın değil misin?
SON DAKİKA HABERİ: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretine çok sert ifadelerle yüklenen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "PKK, 1978 yılında Diyarbakır’ın Lice ilçesi Fis köyünde birinci sözde kongresinde Marksist-Leninist çizgide büyük Kürdistan’ın kurulmasını hedef olarak belirlemişti. Sayın Kılıçdaroğlu, dört parçalı büyük Kürdistan’ın kurulmasından yana mısın değil misin? Açıkla." çağrısında bulundu. Rusya-Ukrayna savaşının durması için Türkiye'nin girişimlerine değinen Devlet Bahçeli, "Kemal Kılıçdaroğlu’nun Diyarbakır ziyareti, Türkiye’nin öncülüğünde Antalya Diplomasi Forumu’nda bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı ile Ukrayna Dışişleri Bakanı’nın ateşkes ve barış arayışını kundaklama girişimidir ve dış bağlantılı siyasi bir operasyondur." ifadelerine yer verdi.
SON DAKİKA HABERİ: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretine dair çok sert açıklamalarda bulundu.
"BÖLÜCÜLÜĞÜN CHP BÜNYESİNE NASIL TUTUNDUĞUNU BELGELEMİŞ"
Bahçeli, "Yaşanan ibretlik sahneleri, yapılan ilkesiz açıklamaları, yaygınlaşan itibarsız tavırları deşifre etmekle kalmamış, bölücülüğün CHP bünyesine nasıl tutunduğunu belgelemiş, resmetmiş ve teyit etmiştir" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.
"KÜRDİSTAN'IN KURULMASINDAN YANA MISIN DEĞİL MİSİN? AÇIKLA"
Sosyal medyadan paylaşımlarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "PKK, 1978 yılında Diyarbakır'ın Lice ilçesi Fis köyünde birinci sözde kongresinde Marksist-Leninist çizgide büyük Kürdistan'ın kurulmasını hedef olarak belirlemişti. Sayın Kılıçdaroğlu, dört parçalı büyük Kürdistan'ın kurulmasından yana mısın değil misin? Açıkla." ifadelerine yer verdi.
MHP Lideri Bahçeli, Twitter'dan yaptığı önemli paylaşımlar şöyle;
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyareti, yaşanan ibretlik sahneleri, yapılan ilkesiz açıklamaları, yaygınlaşan itibarsız tavırları deşifre etmekle kalmamış, bölücülüğün CHP bünyesine nasıl tutunduğunu belgelemiş, resmetmiş ve teyit etmiştir.
Kılıçdaroğlu, düzenlenen toplantıya katılanlara hitaben gerçekleştirdiği konuşmasının bir yerinde, "bana her şeyi açık açık sorabilirsiniz" diyerek sözde demokrat bir imaj vermeye, gerçeklerle bağdaşmayan her düşünceye açık bir profil çizmeye heveslenmiştir.
"O ZAMAN HODRİ MEYDAN"
Tarihsel kökü Diyarbakır'da kurulan Akkoyunlulara dayanan bir vatan evladı olarak Kılıçdaroğlu'na benim de sorularım vardır ve cevabını almak en doğal hakkımdır. Sayın Kılıçdaroğlu, madem bu kadar geniş gönüllü ve hazır cevapsın, o zaman hodri meydan.
"KÜRDİSTAN'IN KURULMASINDAN YANA MISIN, DEĞİL MİSİN? AÇIKLA"
PKK, 1978 yılında, Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nin Fis Köyü'nde birinci sözde kongresinde, Marksist-Leninist çizgide büyük Kürdistan'ın kurulmasını hedef olarak belirlemişti. Sayın Kılıçdaroğlu, dört parçalı büyük Kürdistan'ın kurulmasından yana mısın, değil misin? Açıkla.
"İMRALI CANİSİ ÖCALAN'IN AİLESİNİ DE ZİYARET ETMEYİ PLANLIYOR MUSUN?"
Terörist Demirtaş'ın annesini ziyaret etmeyi düşünüyorsan, hemen arkasından Şanlıurfa'ya geçip İmralı canisi Abdullah Öcalan'ın ailesini de ziyaret edip onlarla hasret gidermeyi planlıyor musun? Cevabı uzun uzun vermene gerek yok. Evet/hayır demeni yeterli kabul edeceğim.
"KUNDAKLAMA GİRİŞİMİDİR VE DIŞ BAĞLANTILI SİYASİ BİR OPERASYONDUR"
Sayın Kılıçdaroğlu, son sorum şudur: 28 Şubat 2022 tarihinde yuvarlak masa etrafında buluştuğun zillet ortaklarına bağımsız büyük Kürdistan'a taraftar olup olmadıklarını sorup onların gerçek niyetini, kafalarının içinde saklı duran kanaatlerini öğrenmeyi aklından geçiriyor musun?
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyareti, Türkiye'nin öncülüğünde Antalya Diplomasi Forumu'nda bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı ile Ukrayna Dışişleri Bakanı'nın ateşkes ve barış arayışını kundaklama girişimidir ve dış bağlantılı siyasi bir operasyondur.
"KILIÇDAROĞLU ZALİM EMELLERİN KURYESİDİR"
Ülkemiz tarihi bir buluşmaya ev sahipliği yapıyorken Kılıçdaroğlu'nu dürte dürte harekete geçirip fitne görevine sevk edenler, hem küresel husumetin hem de bölgesel çatışmaların devamını projelendiren odaklardır. CHP Genel Başkanı istikrarsızlığın ve zalim emellerin kuryesidir.
Sayın Kılıçdaroğlu, sana bir iyi, bir de kötü haberim var: Kötüden başlayayım, hevesin kursağında kalacak. İyi habere gelince, inanıyorum ki, Rusya ile Ukrayna arasında kalıcı nitelikli çözüm ve barış iklimi eninde sonunda tezahür edecek. Taşeronluğunu yaptığın çıkarcı dostlarına söyle, Türkiye'nin önünü hiç kimse kesemeyecek."
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