MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na çok sert sözler: Kürdistan’ın kurulmasından yana mısın değil misin?

"O ZAMAN HODRİ MEYDAN"

Tarihsel kökü Diyarbakır'da kurulan Akkoyunlulara dayanan bir vatan evladı olarak Kılıçdaroğlu'na benim de sorularım vardır ve cevabını almak en doğal hakkımdır. Sayın Kılıçdaroğlu, madem bu kadar geniş gönüllü ve hazır cevapsın, o zaman hodri meydan.

"KÜRDİSTAN'IN KURULMASINDAN YANA MISIN, DEĞİL MİSİN? AÇIKLA"

PKK, 1978 yılında, Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nin Fis Köyü'nde birinci sözde kongresinde, Marksist-Leninist çizgide büyük Kürdistan'ın kurulmasını hedef olarak belirlemişti. Sayın Kılıçdaroğlu, dört parçalı büyük Kürdistan'ın kurulmasından yana mısın, değil misin? Açıkla.

"İMRALI CANİSİ ÖCALAN'IN AİLESİNİ DE ZİYARET ETMEYİ PLANLIYOR MUSUN?"

Terörist Demirtaş'ın annesini ziyaret etmeyi düşünüyorsan, hemen arkasından Şanlıurfa'ya geçip İmralı canisi Abdullah Öcalan'ın ailesini de ziyaret edip onlarla hasret gidermeyi planlıyor musun? Cevabı uzun uzun vermene gerek yok. Evet/hayır demeni yeterli kabul edeceğim.