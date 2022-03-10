Ankara’da yarın okullar tatil edilecek mi? 11 Mart Cuma Ankara’da okullar tatil mi? Ankara Valiliği son dakika açıklama...

METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 33 il için sarı kodlu uyarı verdi. Son değerlendirmelere göre, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile bu akşam saatlerinde Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve yer yer sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Kırklareli, Yalova, Bursa, Tekirdağ'ın doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Konya, Antalya'nın doğusu, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Muş, Bitlis, Şırnak, Van'ın güneyi, Hakkari, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.