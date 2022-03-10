10 Mart 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Ankara'da yarın okullar tatil edilecek mi? 11 Mart Cuma Ankara'da okullar tatil mi? Ankara Valiliği son dakika açıklama...

Ankara'da yarın okullar tatil edilecek mi? 11 Mart Cuma Ankara'da okullar tatil mi? Ankara Valiliği son dakika açıklama...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.03.2022
ABONE OL
Ankara’da yarın okullar tatil edilecek mi? 11 Mart Cuma Ankara’da okullar tatil mi? Ankara Valiliği son dakika açıklama...

Ankara'da yarın okullar tatil edilecek mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yoğun kar yağışı uyarısında bulunuldu. Kar yağışının etkili olduğu illerde okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. İşte, Ankara'da yarın okullar tatil edilecek mi? 11 Mart Cuma Ankara'da okullar tatil mi? Ankara Valiliği son dakika açıklama...

Ankara'da yarın okullar tatil edilecek mi? 11 Mart Cuma Ankara'da okullar tatil mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sibirya etkili kar yağışı ulaşım başta olmak üzere pek çok olumsuzlukları beraberinde getirirken yarın Ankara'da okullar tatil mi sorusuna yanıt aranıyor. Kar tatili olan iller Valilik duyurusu ile açıklanıyor. İşte, Ankara'da yarın okullar tatil edilecek mi? 11 Mart Cuma Ankara'da okullar tatil mi? Ankara Valiliği son dakika açıklama...

YARIN ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara Valiliği'nden kar tatili ile ilgili henüz resmi açıklama gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 33 il için sarı kodlu uyarı verdi. Son değerlendirmelere göre, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile bu akşam saatlerinde Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve yer yer sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Kırklareli, Yalova, Bursa, Tekirdağ'ın doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Konya, Antalya'nın doğusu, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Muş, Bitlis, Şırnak, Van'ın güneyi, Hakkari, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Marmara ve Ege ile Batı Akdeniz'in batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

ANKARA HAVA DURUMU

Ankara'da bugün havanın çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması bekleniyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA