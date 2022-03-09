09 Mart 2022, Çarşamba
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Son dakika: Başkan Erdoğan, Ursula von der Leyen ile görüştü

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Giriş Tarihi: 09.03.2022 Güncelleme Tarihi: 09.03.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan, Ursula von der Leyen ile görüştü

Son dakika... Başkan Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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