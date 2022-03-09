Son dakika: İzmir’de ulaşıma yüzde 38 zam

HER AY TEFE VE TÜFE'YE GÖRE "ZAM" KARARI

Ayrıca toplu ulaşım fiyatlarına her ay TEFE ve TÜFE ortalamasına göre zam yapılması da kararlaştırıldı.

İZMİR'DE MİNİBÜS FİYATLARI



İzmir'de minibüs biniş fiyatlarına ise yüzde 50 zam geldi.

Buna göre 5 TL olan indi bindi minibüs ücreti, 7,5 TL'ye çıkarıldı.