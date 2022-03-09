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Son dakika: İzmir'de ulaşıma yüzde 38 zam

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.03.2022 Güncelleme Tarihi: 09.03.2022
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Son dakika: İzmir’de ulaşıma yüzde 38 zam

İzmir Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 38 zam teklifi oy çokluğuyla kabul edildi. Peki, İzmir'de ulaşım fiyatları ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...

SON DAKİKA | UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreteri Yardımcısı Ozan Yılmaz başkanlığında Fuar Kültürpark Holleri'nde bulunan belediye toplantı salonunda yapıldı.

ULAŞIMA % 38 ZAM

Toplantıda CHP'li Tunç Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 38 zam yapma önerisi oy çokluğuyla kabul edildi.

Alınan kararın teknik heyetin incelemesinin ardından yürürlüğe gireceği öğrenildi.

İZMİR'DE ULAŞIM FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Oyçokluğuyla alınan karara göre, onay sürecinin tamamlanması ile birlikte 4.70 TL olan toplu ulaşım araçlarına birinci biniş fiyatı, 20 Mart'tan itibaren 6.5 TL olacak.

HER AY TEFE VE TÜFE'YE GÖRE "ZAM" KARARI

Ayrıca toplu ulaşım fiyatlarına her ay TEFE ve TÜFE ortalamasına göre zam yapılması da kararlaştırıldı.

İZMİR'DE MİNİBÜS FİYATLARI

İzmir'de minibüs biniş fiyatlarına ise yüzde 50 zam geldi.

Buna göre 5 TL olan indi bindi minibüs ücreti, 7,5 TL'ye çıkarıldı.

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