Omicron varyantında kötü günler geride kaldı! İyi haberler geldi

65 YAŞ ÜSTÜNE AŞILAMA ŞART

Riskli gruplar ve 65 yaş üstü için ise tehdit tüm hızıyla devam ediyor. Salgından korunmak için bu gruba girenlerin aşılarını yaptırması gerekiyor.

KARANTİNA DA KALKABİLİR

Omicron ile birlikte toplumun büyük çoğunluğunun hastalığı geçirdiği tahmin ediliyor. Aşı olma oranının artması ve hastalananlarla birlikte bağışıklık oranının yükselmesi, yeni bir varyant çıkmaması ve rakamların bu şekilde devam etmesi halinde önümüzdeki aylarda bir haftalık karantina sürecinin de kaldırılabileceği konuşuluyor.