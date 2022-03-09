Son dakika: CHP’de kaçak villa skandalı! Engin Altay’ın ‘Zeytin işleme tesisi’ yalanıyla inşaat izni aldığı ortaya çıktı



Avcı, "Bu yapılan zeytin tesisi falan değil tek çatı altında inşa edilen 4 süper lüks villa" dedi. AK Partili Adem Avcı, arazi üzerine yapılmakta olan 4 villadan birinin, CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay'a ait olduğu konusunda ısrarcı. Geçtiğimiz günlerde Karaburun'da bir kamu görevlisinin sattığı arazi ile ilgili açıklama yapan CHP İzmir milletvekilleri Murat Bakan ve Sevda Erdoğan Kılıç'a seslenen Avcı, "Bu konuda ne diyecekler, nasıl cevap verecekler merak ediyorum" dedi.