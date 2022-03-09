Son dakika: CHP'de kaçak villa skandalı! Engin Altay'ın ‘Zeytin işleme tesisi’ yalanıyla inşaat izni aldığı ortaya çıktı
Son dakika haberine göre CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, İzmir'in Karaburun ilçesi Mordoğan Mahallesinde mülkiyeti Sinoplu bir hemşehrisine ait tarım alanına kaçak villa yaptırdığı tespit edildi. Tunç Soyer’den sonra Engin Altay için yapılan kaçak villaya da ‘Zeytin işleme tesisi’ yalanıyla inşaat izni alındığı ortaya çıktı. Öte yandan İzmir Tarım İl Müdürlüğü, soruşturma başlattı.
CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay'ın, Urla'da havuzlu süper lüks kaçak villa yaptırdığına ilişkin haber, İzmir'in gündemine bomba gibi düştü. Tapuda "zeytinlik" olarak görünen 10 bin 164 metrekarelik araziye inşa edilen kaçak villa için Tarım İl Müdürlüğü'nden 'Zeytin işleme tesisi inşa edeceğiz' denilerek izin alındığı ortaya çıktı.
İzmir Tarım İl Müdürlüğü, Karaburun ilçesi Mordoğan Mahallesi'nde yer alan ve tapu kayıtlarında zeytinlik olarak işli olan 289 ada 34 parseldeki yapılaşma ile ilgili inceleme başlattı.
Avcı, "Bu yapılan zeytin tesisi falan değil tek çatı altında inşa edilen 4 süper lüks villa" dedi. AK Partili Adem Avcı, arazi üzerine yapılmakta olan 4 villadan birinin, CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay'a ait olduğu konusunda ısrarcı. Geçtiğimiz günlerde Karaburun'da bir kamu görevlisinin sattığı arazi ile ilgili açıklama yapan CHP İzmir milletvekilleri Murat Bakan ve Sevda Erdoğan Kılıç'a seslenen Avcı, "Bu konuda ne diyecekler, nasıl cevap verecekler merak ediyorum" dedi.
İZMİR TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ İNCELEME BAŞLATTI
İzmir Tarım İl Müdürlüğü, tapuda Karaburun ilçesi Mordoğan Mahallesi'ne kayıtlı 10 bin 164.69 metrekare büyüklüğündeki 289 ada 34 parselle ilgili inceleme başlattı.
İnceleme kapsamında önümüzdeki günlerde tarım il müdürlüğünden bir ekibin havuzlu villaların bulunduğu araziye gidip yerinde inceleme yapacağı öğrenildi. Şimdi tüm gözler Tarım İl Müdürlüğü'ne çevrildi. Yapılan incelemenin ardından yasa ve yönetmeliklere aykırı imalat tespit edilirse ileriki süreçte kaçak imalatların yıkımı söz konusu olabilecek.
Tarım İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler söz konusu araziye giderek yerinde inceleme yapacak. İncelemede izin başvurusunda öngörülen amaç dışında kullanım tespit edilirse ölçüm yapılıp tutanak tutulacak. Ardından da CHP'li Karaburun Belediyesi'ne yazı yazılarak 10 bin 164 metrekarelik alan içinde inşa edilen projeye aykırı imalatların yıkılıp arazinin eski haline getirilmesi istenecek.
Bu arada, Engin Altay gazetemize gönderdiği yazılı açıklamada, söz konusu taşınmazla hiçbir ilgisinin bulunmadığını iddia etti.
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