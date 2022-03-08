Yeni düzenlemeler yolda! Fiyatları etkileme ve stokçuluğun cezaları artıyor

TCK'nin 237'nci maddesinde düzenlenen "fiyatları etkileme" suçunun da cezası artırılacak. "İşçi ücretlerinin veya besin veya malların değerlerinin artıp eksilmesi sonucunu doğurabilecek bir şekilde ve bu maksatla yalan haber veya havadis yayan veya sair hileli yollara başvuran kimseye 3 aydan 2 yıla kadar hapis ve adli para cezası verilir." hükmünü içeren bu maddedeki cezalar da "1 yıldan 3 yıla kadar hapis" olarak düzenlenecek.