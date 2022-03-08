08 Mart 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Ankaray kapalı mı, çalışıyor mu? 8 Mart Ankaray metro arızası son durum nedir? Ankaray neden çalışmıyor?

Ankaray kapalı mı, çalışıyor mu? 8 Mart Ankaray metro arızası son durum nedir? Ankaray neden çalışmıyor?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.03.2022
ABONE OL
Ankaray kapalı mı, çalışıyor mu? 8 Mart Ankaray metro arızası son durum nedir? Ankaray neden çalışmıyor?

Ankaray kapalı mı, çalışıyor mu? Ankara'da 8,527 kilometre uzunluğundaki hafif raylı metro sisteminde ulaşımın durduğunu ifade eden Ankaralılar, metro sisteminin çalışıp çalışmadığını araştırmaya başladı. Sabah saatlerinde Ankaray metrosunu kullanamayan vatandaşlar, sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulundu. Peki, Ankaray kapalı mı, çalışıyor mu? 8 Mart Ankaray metro arızası son durum nedir? Ankaray neden çalışmıyor? İşte son gelişmeler...

Ankaray kapalı mı, çalışıyor mu? Ankara'da sabah saatlerinde metro arızası yaşandı. Ulaşımda zorluk yaşayan Ankaralılar, sosyal medya üzerinden Ankaray metrosunun çalışıp çalışmadığını araştırmaya bşaladı. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, Ankaray kapalı mı, çalışıyor mu? 8 Mart Ankaray metro arızası son durum nedir? Ankaray neden çalışmıyor? İşte haberin detayları...

ANKARAY ÇALIŞMIYOR MU, KAPALI MI?

Sabah saatlerinde Ankaray metrosunda arıza yaşandı. 8,527 kilometre uzunluğundaki hafif raylı metro sisteminde teknik bir arıza meydana geldiği bildirildi. Ankaray'daki teknik sorunun ne zaman düzeleceği ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

ANKARAY HAKKINDA

Ankaray Hafif Raylı Sisteminin projesine, 1990 Yatırım Programında, etüt proje olarak yer verildi. Proje, Devlet Planlama Teşkilatı, Hazine Müsteşarlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve EGO Genel Müdürlüğünden oluşan bir değerlendirme kurulu tarafından incelenmiştir.

İçişleri Bakanlığının 30.12.1991 tarihli Olur'u ile Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 27.11.1991 gün ve 318 sayılı kararı ile kabul edilen ve 2015 Ankara Ulaşım Ana Planı çerçevesinde ilk aşaması Söğütözü-Dikimevi arasındaki yaklaşık 9 km.'lik hat olmak üzere ve daha sonra Mamak yöresine uzatılması düşünülen bir hafif raylı toplu taşıma sisteminin yapım ve işletme yetkisinin, 1580 Sayılı Belediyeler Kanunu'nun 19. Maddesinin 5. Fıkrası hükümlerine göre Ankara Büyükşehir Belediyesinden EGO Genel Müdürlüğü'ne devredilmesi uygun görülmüştür.

Ankaray Hafif Raylı Sisteminin temeli 1992 yılında atılmıştır. Ankaray, dört yıl içerisinde bitirilerek 30 Ağustos 1996 tarihinde Barış Manço'nun verdiği bir konser ile işletmeye açılmıştır.

8.527 m. hat uzunluğu ve 11 istasyondan oluşan Ankaray Hafif Raylı Sistemi, Ankara kent merkezinin önemli bir aksında, Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi ve Dikimevi arasında hizmet vermektedir.

Ankaray, tek yönde saatte 27.000 yolcu taşıma kapasitesine sahiptir. Ankaray güzergâhının 215 m.'si hemzemin, 410 m.'i yarma, 1.757 m.'si delme tünel, 4.920 m.'si ise aç-kapa tünel şeklinde, inşa edilmiştir.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA