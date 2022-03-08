Ankaray kapalı mı, çalışıyor mu? Ankara'da sabah saatlerinde metro arızası yaşandı. Ulaşımda zorluk yaşayan Ankaralılar, sosyal medya üzerinden Ankaray metrosunun çalışıp çalışmadığını araştırmaya bşaladı. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, Ankaray kapalı mı, çalışıyor mu? 8 Mart Ankaray metro arızası son durum nedir? Ankaray neden çalışmıyor? İşte haberin detayları...

ANKARAY ÇALIŞMIYOR MU, KAPALI MI?

Sabah saatlerinde Ankaray metrosunda arıza yaşandı. 8,527 kilometre uzunluğundaki hafif raylı metro sisteminde teknik bir arıza meydana geldiği bildirildi. Ankaray'daki teknik sorunun ne zaman düzeleceği ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.