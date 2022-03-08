Ankaray kapalı mı, çalışıyor mu? 8 Mart Ankaray metro arızası son durum nedir? Ankaray neden çalışmıyor?
Ankaray kapalı mı, çalışıyor mu? Ankara'da 8,527 kilometre uzunluğundaki hafif raylı metro sisteminde ulaşımın durduğunu ifade eden Ankaralılar, metro sisteminin çalışıp çalışmadığını araştırmaya başladı. Sabah saatlerinde Ankaray metrosunu kullanamayan vatandaşlar, sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulundu. Peki, Ankaray kapalı mı, çalışıyor mu? 8 Mart Ankaray metro arızası son durum nedir? Ankaray neden çalışmıyor? İşte son gelişmeler...
Ankaray kapalı mı, çalışıyor mu? Ankara'da sabah saatlerinde metro arızası yaşandı. Ulaşımda zorluk yaşayan Ankaralılar, sosyal medya üzerinden Ankaray metrosunun çalışıp çalışmadığını araştırmaya bşaladı. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, Ankaray kapalı mı, çalışıyor mu? 8 Mart Ankaray metro arızası son durum nedir? Ankaray neden çalışmıyor? İşte haberin detayları...
ANKARAY ÇALIŞMIYOR MU, KAPALI MI?
Sabah saatlerinde Ankaray metrosunda arıza yaşandı. 8,527 kilometre uzunluğundaki hafif raylı metro sisteminde teknik bir arıza meydana geldiği bildirildi. Ankaray'daki teknik sorunun ne zaman düzeleceği ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
İçişleri Bakanlığının 30.12.1991 tarihli Olur'u ile Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 27.11.1991 gün ve 318 sayılı kararı ile kabul edilen ve 2015 Ankara Ulaşım Ana Planı çerçevesinde ilk aşaması Söğütözü-Dikimevi arasındaki yaklaşık 9 km.'lik hat olmak üzere ve daha sonra Mamak yöresine uzatılması düşünülen bir hafif raylı toplu taşıma sisteminin yapım ve işletme yetkisinin, 1580 Sayılı Belediyeler Kanunu'nun 19. Maddesinin 5. Fıkrası hükümlerine göre Ankara Büyükşehir Belediyesinden EGO Genel Müdürlüğü'ne devredilmesi uygun görülmüştür.
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- Ankaray kapalı mı, çalışıyor mu? 8 Mart Ankaray metro arızası son durum nedir? Ankaray neden çalışmıyor?
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