Son dakika: Kadın muhtarlarla buluşma! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda kadın muhtarlara hitap etti. Özlem'i bıçaklayan eşini 3 ay sonra serbest bırakan hakime sert çıkan Başkan Erdoğan, "Eğer ben bu ülkede Cumhurbaşkanı isem, sen de 23 yerden eşini bıçaklayan böyle bir adamı serbest bırakıyorsan bununla ilgili söylenmesi gereken neyse ben sana söylerim. Sonuna kadar da takip edeceğiz, daha bitmedi işimiz, Bakanıma da, 'Bunu yakın takibe alacaksın, beni de süratle bilgilendireceksin, atılması gereken adımı da süratle atacağız' dedim, bu hâkim olabilir, savcı olabilir farketmez." dedi. "Bir yağ meselesi çıkardılar. Bizim ayçiçeği, zeytinyağı böyle bir sorunumuz yok. Bunu muhalefet, ülkemizi darda-zorda göstermek adına böyle bir kampanyayı yürütüyor." diyen Başkan Erdoğan, "Bu stokçuları ihbar edeceksiniz, biz gereğini yapacağız." ifadelerini kullandı. Kamu hastanelerindeki doktor sorunu ile ilgili de açıklama yapan Erdoğan, "Varsın gidiyorsa gitsinler. Bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorları istihdam ederiz. Gerekirse yurt dışından ülkemize davet ederiz. Onları da burada istihdam ederiz. Buralar boş kalmaz merak etmeyin." diye konuştu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda kadın muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda konuştu.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
Bugün burada ülkemizin hemen her şehrinden 900'e yakın kadın muhtarlarımızla birlikteyiz. Bugünkü buluşmamızın ilave bir önemi var. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Sizlerin nezdinde ülkemizdeki tüm hanımefendilerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum.
BAŞÖRTÜ AYRIMINA BİZ SON VERDİK
Bizim için kadın merhum Neşet Ertaş'ın 'kadın insan, erkek insanoğlu' diye ifade ettiği şeklinde insanın yarısıdır. İki varlıktan birinin sırf cinsiyetinden dolayı ayrımcılığa uğramasını, hele hele şiddete uğramasını asla kabullenemeyiz. Kadınlara hak ettiği değeri vermek inancımızın, kültürümüzün, anayasa ve yasalarımızın bize emridir. Maalesef yakın tarihimizde buna ters düşen nice hadiseye tanık olduk. Yıllarca eğitimden yoksun bırakılan kadınlarımıza eğitim hakkını biz verdik. Kadınların hukuksuz biçimde haspedilen seçilme hakkını kullanmasını biz sağladık. Anayasa açıkça çalışma herkesin hakkıdır demesine rağmen haksız şekild ekamuda çalışma haklarından yoksun bırakılan kadınlara bu hakkı yine biz verdik. Her alanda ülkemizin beşeri sermayesinin önündeki engelleri biz kaldırdık. Kadınlarımız arasında başörtülü ve başı açık ayrımını biz sona erdirdik. Kadınlar lehine pozitif ayrımcılık yapılmasını anayas akuralı haline biz getirdik. Eşitsizliği gidermeyi devlete görev olarak biz verdik. Kadın hakları konusunda kadınlardan yana biz tarafız.
O HAKİME SERT ÇIKTI: GEREĞİNİ YAPARIZ
Kadına karşı şiddetle mücadele konusunda yine kadınlardan yana tarafız. Aile içi şiddeti şikayete tabi olmaktan çıkardık, resen takip edilen suçlar arasına aldık. Dün MYK toplantım vardı. Tokat'taki Özlem kardeşimizin 23 yerden ahlaksız, adi eşi tarafından bıçaklandığını öğrendim. Dikkat edin 23 yer. Ne yaptılar diye Adalet Bakanlığı'nın da sunumu vardı, sordum. Meğerse 3 aydan sonra serbest bırakmışlar adamı. Hemen araştırdık, hamdolsun tekrar bu adi herifi içeri almışlar. Hemen irtibatı kurduk, Tokat milletvekilimiz Özlem hanım takip edecek, ben de takip edeceğim. 2.5 yaşında da çocuğu var. 23 yerden bıçaklıyor. Be hey hakim sen nasıl oluyor da böyle birisini serbest bırakıyorsun. Hakim böyle tasarruf yapıyor, sonra yargıya hakaret. Ne hakareti. Sen bu adamı serbest bırakıyorsan bununla ilgili söylenmesi neyse bunu ben sana söylerim. Sonuna kadar da takip edeceğiz, daha bitmedi işimiz. Bakanıma da bunu söyledim, bunu yakın takibe alacaksın, beni de bilgilendireceksin, atılması gereken adımı atacağız. Bu hakim de olabilir, savcı da olabilir. Adalet ortada kalmaz, onun için de gereğini yapacağız.
KADINA KARŞI ŞİDDETTE SUÇLAR ARTIYOR
Failin pişmanlık içermeyen davranışları takdiri indirim nedeni olarak kabul edilmeyecektir. Failin indirim almaya yönelik duruşmadaki tutum ve davranışları, kıyafeti, kravat takması, boyun bükmesi, takdiri indirim sebebi olarak dikkate alınmayacak. Kasten öldürme, kasten yaralama, işkence ve eziyet suçlarının kadına karşı işlenmesi nitelikli hal kapsamına alınarak cezaları arttırıyoruz. Israrlı şekilde fiziken takip etmek, iletişim araçlarını, üçüncü kişileri kullanarak temas kurmaya çalışmak fiilleri de artık suç sayılacak. Eşe ya da boşanmış olduğu eşe karşı işlenen suçlar katalog suçları arasına alınacak. Vekili olmayan kadınlara talepleri halinde ücretsiz avukat tayin edilecektir.
Pek çok ülkede uygulamaya geçirilen siyasi istikrarsızlık, sosyal kaos farklı görünümlerle bizim üzerimizde de defalarca denenmiştir. Bu saldırılar kimi zaman terör örgütleri, kimi zaman içimizdeki hainler kullanılarak yapılan darbe girişimleri vasıtasıyla yapılmıştır. Bu saldırıların hepsini de boşa çıkardık. Eğer bugün Libya'da kardeşlerinin imdadına yetişebiliyorsa, Azerbaycan'da kardeşlerinin imdadına yetişebiliyorsa işte bu güçlü irade vardır.
AYÇİÇEĞİ SORUNUMUZ YOK! STOKÇULARA KARŞI GEREĞİNİ YAPACAĞIZ
Muhtar kardeşlerimden bir şeyi özellikle rica ediyorum. Son günlerde bir yağ meselesi çıkardılar. Bizim ayçiçeği, zeytinyağı böyle bir sorunumuz yok. Muhalefet ülkemizi darda, zorda göstermek adına böyle bir kampanyayı yürütüyor.
Mahallenizdeki, köyünüzdeki marketlerde, bakkallarda gerçekten ayçiçek yağı var mı, yok mu? Gerekirse sizler İçişleri Bakanlığımız adına bunların depolarını bile takip edip bizlere ihbar edeceksiniz. Bu stokçuların biz gereğini yapacağız. Sizler Vali'nin o mahallelerdeki eli, ayağısınız. Bu devleti provoke etmeye çalışanlara gereken dersi vermek boynumuzun borcudur. Bunlar stokçu. Yağları depoluyorlar, utanmadan sıkılmadan rakamları yükseltiyorlar. Raflarda ayçiçek yağı yok diyerek kampanyayı yürütüyorlar. Dün İçişleri Bakanımla bunu konuştum. Nerede böyle bir stokçu varsa gereğini yapacağız. Çünkü bizim böyle bir sıkıntımız yok. Sıkıntımız olmadığı halde stokçuluk yapanlar bunun hesabını verecek.
AÇIK KONUŞUYORUM; ÜNİVERSİTEYİ YENİ BİTİREN DOKTORLARI BURADA İSTİHDAM EDERİZ
Doktorlar özel sektör daha çok para veriyor diye gidiyormuş, açık konuşuyorum, bizler de üniversiteyi yeni bitiren doktorları burada istihdam ederiz. Gerekirse yurtdışından ülkemize dönmek isteyenleri buraya davet ederiz. Buralar boş kalmaz, merak etmeyin. Asiatan doktorlarımızla yola devam ederiz. Boş kalmayacak, ne gerekiyorsa bunu yapacağız.
MİLLETİMİZDEN DEVLETİMİZE GÜVENMESİNİ İSTİYORUZ
Milletimizden devletimize güvenmesini, hükümetine desteğini sürdürmesini, sabırlı olmasını istiyoruz. Dünyadaki ülkelerin önemli bir kısmının güçlü devlet yönetimi giderek artan ekonomik işleyiş sıkıntısı içinde kıvrandığı süreçte ülkemizin elindeki kıymetlerin değerini çok iyi bilmeliyiz.
RUSYA - UKRAYNA SAVAŞI
20'yi aşkın devlet başkanı, başbakanla Rusya-Ukrayna arasındaki savaşla ilgili görüşmeler yaptım, halen devam ettiriyoruz. Yarın İsrail Cumhurbaşkanı gelecek, öbür gün Azerbaycan Cumhurbaşkanı gelecek. Türkiye'nin durduğu yeri hatırlatması bakımından ne kadar önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Ülkenin başına kara bulut toplamak isteyen her kimse sıfatı ne olursa olsun art niyetlidir.
MUHTAR MAAŞLARINI 4 BİN 250 TL'YE ÇIKARDIK
Sizlerden gelen teklif üzerine 19 Ekim tarihini Muhtarlar Günü olarak ilan ettik. SGK primlerinin devlet tarafından ödenmesi, maaşlarının arttırılması, tek tip muhtar kimliği başta olmak üzere pek çok iyileştirme yaparak bu sorunları ortadan kaldırdık. Muhtar maaşlarının asgari ücretin altında kalmaması için adımları attık, kanun değişikliği de Meclisimizin takdiri ile çıkacaktır. Hükümete geldiğimizde 97 liracık muhtar maaşı vardı. Muhtar maaşlarını biz 4 bin 250 TL'ye çıkardık. Ankara'da hazırlıkları süren Muhtar Konuk Evi'ni 19 Ekim'de hizmete açmayı planlıyoruz.
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