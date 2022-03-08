Son dakika: Kadın muhtarlarla buluşma! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

AYÇİÇEĞİ SORUNUMUZ YOK! STOKÇULARA KARŞI GEREĞİNİ YAPACAĞIZ

Muhtar kardeşlerimden bir şeyi özellikle rica ediyorum. Son günlerde bir yağ meselesi çıkardılar. Bizim ayçiçeği, zeytinyağı böyle bir sorunumuz yok. Muhalefet ülkemizi darda, zorda göstermek adına böyle bir kampanyayı yürütüyor.

Mahallenizdeki, köyünüzdeki marketlerde, bakkallarda gerçekten ayçiçek yağı var mı, yok mu? Gerekirse sizler İçişleri Bakanlığımız adına bunların depolarını bile takip edip bizlere ihbar edeceksiniz. Bu stokçuların biz gereğini yapacağız. Sizler Vali'nin o mahallelerdeki eli, ayağısınız. Bu devleti provoke etmeye çalışanlara gereken dersi vermek boynumuzun borcudur. Bunlar stokçu. Yağları depoluyorlar, utanmadan sıkılmadan rakamları yükseltiyorlar. Raflarda ayçiçek yağı yok diyerek kampanyayı yürütüyorlar. Dün İçişleri Bakanımla bunu konuştum. Nerede böyle bir stokçu varsa gereğini yapacağız. Çünkü bizim böyle bir sıkıntımız yok. Sıkıntımız olmadığı halde stokçuluk yapanlar bunun hesabını verecek.

AÇIK KONUŞUYORUM; ÜNİVERSİTEYİ YENİ BİTİREN DOKTORLARI BURADA İSTİHDAM EDERİZ

Doktorlar özel sektör daha çok para veriyor diye gidiyormuş, açık konuşuyorum, bizler de üniversiteyi yeni bitiren doktorları burada istihdam ederiz. Gerekirse yurtdışından ülkemize dönmek isteyenleri buraya davet ederiz. Buralar boş kalmaz, merak etmeyin. Asiatan doktorlarımızla yola devam ederiz. Boş kalmayacak, ne gerekiyorsa bunu yapacağız.