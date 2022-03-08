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Anadolu Ajansı muhabirine saldıranlar için istenen ceza belli oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.03.2022 Güncelleme Tarihi: 08.03.2022
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Anadolu Ajansı muhabirine saldıranlar için istenen ceza belli oldu

Kağıthane’de yol tartışması yüzünden iki şahıs tarafından darp edilen Anadolu Ajans muhabiri Ekrem Biçeroğlu’nun verdiği hukuk mücadelesi devam ediyor. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanıklar hakkında mütalaa verildi. Savcı her iki sanık içinde kasten yaralama suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar cezalarını talep etti.

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