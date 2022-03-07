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Son dakika: AK Parti MYK Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.03.2022
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Son dakika: AK Parti MYK Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı

Son dakika haberine göre AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Parti genel merkezindeki toplantı, basına kapalı gerçekleşiyor.

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