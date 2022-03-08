08 Mart 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Tüketicileri korumaya yönelik kanun teklifi TBMM'ye sunuldu

Son dakika: Tüketicileri korumaya yönelik kanun teklifi TBMM'ye sunuldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.03.2022 Güncelleme Tarihi: 08.03.2022
ABONE OL
Son dakika: Tüketicileri korumaya yönelik kanun teklifi TBMM’ye sunuldu

Son dakika haberleri... Tüketicilerin korunmasına yönelik tedbirlerin alınmasını da içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA