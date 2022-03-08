08 Mart 2022, Salı
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İstanbul merkezli 3 ilde dolandırıcılık operasyonu: 9 şüpheliden 8'i yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.03.2022
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İstanbul merkezli 3 ilde dolandırıcılık operasyonu: 9 şüpheliden 8’i yakalandı

İstanbul merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıttığı ve sahte imzayla senet düzenleyerek dolandırıcılık yaptığı belirlenen 9 şüpheliden 8'i yakalandı.

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